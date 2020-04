O Presidente da República respondeu à carta endereçada na semana passada pelo Sindicato dos Jornalistas Angola (SJA) e seus parceiros sociais, marcando para quinta-feira, 30, um encontro em que se vai analisar a situação financeira da imprensa privada no país, avançou ao Novo Jornal o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanas (SJA).

De acordo com Teixeira Cândido, a classe jornalística vai fazer-se representar no encontro por nove profissionais, sendo o quadro de dificuldades por que passa a imprensa privada o ponto principal.

"Estarão no encontro o representante do Sindicato, enquanto organismo que dá cara à causa, e mais oito dirigentes de órgãos privados", adiantou o líder do SJA.

O responsável sindical referiu que o grupo de representantes dos órgãos de comunicação social privados vai apresentar três perspectivas sobre as quais deverá assentar o apoio estatal.

"Há algumas variantes que colocaremos sobre a mesa. Poderá ser um incentivo fiscal, a colocação de publicidade institucional ou o financiamento. Vamos, depois, fazer uma classificação das empresas de comunicação social segundo as necessidades de cada uma", explicou o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanas.

Teixeira Cândido recordou que o quadro de dificuldades financeiras com que se depara a imprensa privada em Angola coloca em risco cerca de 10 mil postos de trabalho.

De acordo com os dados do SJA, existem no país cerca de 60 órgãos de comunicação social privados, entre rádios, televisões, jornais e portais de informação.