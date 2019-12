Pelo menos 24 pessoas morreram, em casos de homicídio, afogamento e acidentes de viação, entre as 00:00 do dia 24 deste mês e as 12:30 desta quarta-feira de Natal, anunciou hoje a Polícia Nacional.

O Comando-Geral da Polícia Nacional registou, no País, 148 crimes, sendo que 96 dos delitos estão já esclarecidos, de acordo com o director do gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do comando geral da Polícia Nacional (PN), Orlando Bernardo.

Em conferência de imprensa de balanço sobre a situação de segurança pública em Angola na passagem de natal, o subcomissário realçou que, apesar dos números, a noite da consoada foi "tranquila", aconselhando, no entanto, os cidadãos a evitaram o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Entre as mortes registadas, cinco foram por homicídio, com dois casos já esclarecidos. No mesmo período registaram-se também 28 ofensas corporais, com as províncias de Luanda, Bié e Benguela a liderarem os índices criminais.

No domínio da sinistralidade rodoviária, a PN assinalou 52 acidentes de viação que resultaram em 12 mortos e 96 feridos, em que os atropelamentos prevaleceram.

O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registou quatro mortes por afogamento, dois suicídios por enforcamento e uma morte em consequência do desabamento de uma residência.

No que respeita à fiscalização da fronteira, a PN interpelou um total de 294 estrangeiros, dos quais 289 de nacionalidade namibiana e cinco da República Democrática do Congo.