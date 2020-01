O processo de venda livre de habitações no Zango 5, em Luanda, que arrancaria às zero horas de hoje e estava previsto que se prolongasse até ao dia 5 de Fevereiro, no portal www.imocandidaturas.co.ao , não funciona e, segundo informações que o site apresenta, está suspenso. Ministério do Território e Habitação ainda não se pronunciou.

Muitos cidadãos ouvidos pelo NJOnline dizem ter dificuldades para fazer a inscrição no processo que, segundo o secretário de Estado da Habitação, Joaquim Silvestre, deveria ter início à meia-noite desta segunda-feira,27.

"Mas a esta hora, 8:00, já suspenderam as candidaturas? Precisamos mesmo de informação. Neste País tudo o que é planificado dentro das políticas não é sério", disse André Eduardo, funcionário público.

O jovem Caetano Afonso, de 33 anos, que madrugou na luta para conseguir fazer a sua inscrição no site de candidaturas da Imogestin, não conseguiu e diz não acreditar na transparência deste processo.

" Este portal foi feito só para ludibriar o povo que já é sofredor. Muita gente, assim como eu, não dormiu, para tentar várias vezes, mas dava sempre erro", lamentou.

Pedro Mendes, um dos candidatos que conseguiu enviar a candidatura três horas depois da meia-noite, diz que até ao momento não recebeu qualquer notificação, por telefone ou por e-mail, a confirmar a recepção da inscrição, como informava o site.

Até ao momento, muitos cidadãos continuam a tentar inscrever-se no portal www.imocandidaturas.co.ao. Mas a única informação que aparece no site é a seguinte: " O processo de candidaturas está suspenso. Consulte as informações para saber as datas de abertura".

De recordar que na passada terça-feira, 21, o secretário de Estado do Ministério do Território e Habitação, Joaquim Silvestre António, disse que o Governo tem disponíveis cerca de 2. 390 Imóveis, entre vivendas e apartamentos no Zango 5, para serem comercializados nas modalidades de arrendamento urbano, pronto pagamento e propriedade resolúvel.

O responsável fez saber que, avaliação da capacidade dos candidatos será feita através da declaração de salário e/ou rendimento do casal.

Após o encerramento das candidaturas via Portal será realizado um sorteio de entre todas as candidaturas submetidas e aceites no limite das unidades habitacionais disponíveis.

O sorteio público será promovido por uma entidade independente, credenciada pelo Instituto de Supervisão de Jogos, quinze dias após o encerramento das candidaturas.

Os candidatos que tenham sido sorteados serão notificados por via SMS para preparação das condições de realização da entrevista, assinatura do contrato, pagamento da primeira prestação e recepção da casa.

Antes do início das candidaturas, segundo o secretário de Estado para a Habitação, já foram comercializadas as habitações destinadas a dois dos três grupos de clientes, nomeadamente para a Função Pública (40%), grandes empresas públicas e privadas correspondentes (30%).

As habitações são destinadas a cidadãos de nacionalidade angolana com mais de 18 anos de que não tenham antes arrendado ou comprado casa ao Estado e cujos salários ou rendimentos sejam compatíveis com o preço da tipologia a que se candidatam.