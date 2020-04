Teixeira Cândido, secretário-geral do SJA, referiu ao NJ que a situação "crítica" dos órgãos de comunicação social "se degradou" com a redução de publicidade, colocando em risco cerca de 10 mil postos de trabalho, pelo que o Sindicato dos Jornalistas, em consonância com os seus parceiros, decidiu escrever para João Lourenço pedindo apoio do Estado.

"Pedimos a intervenção do Presidente da República para salvaguardar a sobrevivência das empresas de comunicação social particularmente privadas. Não apresentámos, à partida, nenhuma proposta em concreto. Deixámos em aberto a hipótese de sermos convidados para apresentar, presencialmente, o conjunto de propostas que temos. De qualquer modo, se o Executivo entender apresentar já propostas que julgar necessárias ou coincidentes com aquilo que é o desejo das empresas de comunicação social também é favorável", informa o líder sindical.

