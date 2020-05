Vozes que respondem a várias gerações do jornalismo angolano mostram-se divididas quanto aos avanços e recuos registados no exercício da comunicação social no país, quando se assinala o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa - em 03 de Maio.

Da falência de vários títulos, ao levantamento sobre o surgimento de alguns órgãos e à avaliação da isenção nos conteúos, emergem opiniões desencontradas sobre o barómetro da actividade jornalística no país.

No que depender da avaliação da ONG Repórteres Sem Fronteiras, Angola tem dado, entretanto, passos significativos na abertura à liberdade de imprensa. No seu mais recente relatório, a RSF nota que o país subiu três lugares neste ranking, passando da 109.a posição para 106.a. Mas chama a atenção para a permanência da censura, autocensura e do controlo ou influência do Governo e do partido no poder nos meios de comunicação social.

Rafael Marques, rosto associado ao jornalismo investigativo, atribui o mérito de existir "alguma abertura" ao "esforço e dedicação" dos profissionais da comunicação social. Afasta, por conseguinte, a referência à classe política dominante neste "tímido" virar de página sobre a liberdade de imprensa em Angola.

Neste fim-de-semana prolongado pelo feriado do 01 de Maio, Dia do Trabalhador, o semanário Novo Jornal está em sua casa e com acesso gratuito. Leia esta e outras notícias em http://leitor.novavaga.co.ao/