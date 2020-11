A Direcção dos Recursos Humanos do Ministério da Saúde (MINSA) anunciou em comunicado que têm disponíveis 9.290 vagas, nas carreiras dos regimes especial e geral, em todo o País, para os candidatos, incluindo 203 médicos e 4.829 enfermeiros, que tiveram notas positivas no concurso público de 2019, no qual participaram 70 mil candidatos.

Os candidatos com notas positivas começam a entregar os documentos e consequentemente a celebração dos contratos na sexta-feira, 20, nos gabinetes provinciais da saúde (excepto Luanda, que será na Escola de Formação dos Técnicos de Saúde de Luanda), num processo que vai até ao dia 30 desde mês.

O documento assinado pelo director nacional dos Recursos Humanos do Ministério da Saúde, Baptista João Monteiro, a que o Novo Jornal deve acesso, refere que as distribuições de vagas vai merecer especial atenção nas províncias onde foram construídas novas unidades sanitárias.

As carreiras dos enfermeiros é a que vai ter maior número de vagas, 4.829, seguido dos técnicos de diagnóstico e terapeutas, com 3.894, a carreira do regime geral vai empregar 364, enquanto a dos médicos terá 203, perfazendo o total 9.290 vaga existentes.

Entretanto, diz o documento que a celebração de contrato será pessoal e a não assinatura implicará substituição do candidato por outro, imediatamente a seguir na lista de classificação final.

De recordar que o mesmo concurso público, de 2019, já permitiu a entrada, em Setembro último, de 7 mil candidatos, em todas a categorias.

As 9.290 vagas adicionais que serão preenchidas pelos candidatos com notas superior a 10 valores, no concurso público de 2019, é superior aos dois últimos concursos públicos, onde as vagas foram de cinco e sete mil.