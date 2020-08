Belas, Cacuaco e Viana são os municípios com maiores casos de ocupação e venda ilegais de terrenos. Efectivos da Polícia, das FAA, agentes do SIC e funcionários das administrações municipais são acusados de estar envolvidos no «esquema».

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, durante os meses de Maio, Junho e Julho, uma rede de supostos invasores de terrenos nos municípios de Belas, Viana e Cacuaco, em Luanda, composta por 170 cidadãos. Os detidos são acusados de burla, ocupação e venda ilegais de terrenos nos três municípios. A informação foi prestada, esta semana, ao Novo Jornal por uma fonte do SIC-Luanda.

"As detenções ocorreram nos municípios de Belas, Viana e Cacuaco, onde a rede operava e se apoderava de terrenos de camponeses que cultivavam nestas zonas. Em diversos casos, muitos dos proprietários eram ameaçados com armas de fogo", informou a fonte, quadro sénior do SIC.

Referiu que, na capital do País (Luanda), os municípios em causa são os que registam maior número de casos de ocupação e venda ilegais de terrenos. Em contrapartida, a fonte do SIC explicou estarem em fase de instrução preparatória processos-crime em nome dos 170 cidadãos acusados, já em posse da Procuradoria-Geral da República (PGR). Para além dos acusados, estão arrolados no mesmo processo-crime funcionários das administrações dos três municípios referidos, efectivos da Polícia Nacional (PN), das Forças Armadas Angolanas (FAA), do SIC e de outras instituições públicas.

"Esta situação não é nova e tem mãos de dirigentes e detentores de cargos públicos no País. Temos feito o nosso trabalho. Se o Executivo não puser um fim a estas práticas indecorosas, dificilmente conseguiremos acabar com estes grupos de mafiosos afectos a instituições públicas", sublinhou o efectivo do SIC.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)