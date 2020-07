O Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Kuando Kubango prendeu, nos últimos dias, seis cidadãos "altamente perigosos", acusados de liderar várias organizações de marginais no município de Menongue, responsáveis por assassinatos, incluindo o homicídio de um agente da Polícia Nacional (PN) ocorrido em Abril deste ano, roubos, vandalismo, crime ambiental, violações e assaltos à mão armada em residências e na via pública.

As detenções foram realizadas no âmbito de uma operação realizada pelo SIC, em coordenação com a PN, em cumprimento do plano estratégico de combate aos crimes violentos, disse ao Novo Jornal fonte da corporação no Kuando Kubango.

Segundo a fonte, para além de serem apontados como autores de uma série de crimes, em que se inclui o homicídio voluntário por disparo de arma de fogo e com arma branca (faca), os seis detidos estão implicados na constituição de vários grupos de marginais.

"São considerados altamente perigosos. Para além de serem assaltantes temidos, também formaram diversos grupos de marginais", avançou a fonte, informando que os elementos em causa assassinaram um agente da PN em plena via pública durante uma tentativa falhada de assalto.

" O nosso efectivo foi assassinado no final do mês de Abril deste ano, quando o grupo de marginais denominados "Os Sem Medo" (OSM), munidos de catanas, facas, paus e pistola, numa composição de 16 elementos, durante uma tentativa de assalto falhada, afectuaram dois disparos à queima-roupa ao agente que lhe provocaram ferimentos graves e, horas depois, a morte", afirmou, salientando que esta é apenas uma mostra da actividade criminosa associada ao grupo, em que todos os elementos são reincidentes e suspeitos de serem os grandes responsáveis da vaga de criminalidade que tem tirado o sono à população do município de Menongue.

"Eles [os detidos] confessaram ser os autores dos crimes de que estão a ser acusados, inclusive o assassinato do efectivo da Polícia Nacional em plena via pública no município do Menongue", descreveu.

Os seis cidadãos foram esta semana apresentados ao magistrado do Ministério Público (MP), que determinou que aguardassem o julgamento em prisão preventiva.