Foi igualmente detido o ex-director provincial da Juventude e Desporto, Miguel da Costa Filho, o chefe de secção das finanças da mesma direcção, cujo nome não foi revelado, e quatro professores enquadrados no município do Nóqui, acusados de terem forjado a folha de salários, passando de simples professores para chefes de secção.

Ao NJOnline, o porta-voz do SIC-Zaire, Carlos Fidel, disse que das várias diligências investigatórias entretanto realizadas na província do Zaire "resultou ainda a recolha de relevantes elementos de prova que indiciam a possibilidade da prática de outros crimes de idêntica natureza".

"No âmbito da operação do SIC, os elementos foram detidos por via de mandado de detenção, executado pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Zaire. E após apresentação dos detidos no Departamento do Roubos e Furtos no Serviço Provincial de Investigação Criminal (SPIC), os homens foram ouvidos em primeiro interrogatório pelo MP e constituídos arguidos", descreveu.

O responsável fez saber ainda que a investigação, que visa apurar o total do prejuízo causado ao Estado angolano através do desvio de dinheiro, continua.