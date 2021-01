O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve recentemente, em Luanda, um homem de 32 anos, suspeito de "rapto" e roubo a um cidadão libanês num condomínio de Luxo, no município de Talatona, Luanda.

O Novo Jornal apurou que um dos dois envolvidos neste caso continua a monte, estando o detido arrolado no processo-crime º 181/021-DCCO e já foi ouvido em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Luanda, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.

De acordo com director Nacional de Crime Organizado, comissário de investigação Pedro Lufungola, a detenção do acusado ocorreu na sequência de um trabalho de investigação levado a cabo pelo SIC-geral.

"A detenção desse suspeito foi fruto de um trabalho árduo que o Posto Comando do SIC-geral tem desenvolvido para reduzir o índice de criminalidade na cidade de Luanda", disse, salientado que o comparsa do detido continua foragido das autoridades, garantindo que a investigação do SIC continua a trabalhar para o localizar e deter.

A dupla de assaltantes conseguiu, como o Novo Jornal noticiou, nos primeiros dias deste ano, entrar na casa do cidadão libanês e, quando este dormia, foi neutralizado e posteriormente levado por eles e libertado pouco depois.

Os meliantes levaram com eles cerca de 170 mil Kz em dinheiro e uma quantia não definida ainda em ouro e outros objectos.

Ao Novo Jornal, o comandante municipal de Talatona, subcomissário Joaquim do Rosário, disse que o homem raptado, funcionário de um empresário cujo nome não foi revelado, foi encontrado pelas autoridades no mesmo dia.