Três homens suspeitos do assassinato do Inspector de Finanças da província do Kwanza Sul, Rodrigo Eduardo, ocorrido no dia 31 de Maio, no município do Cazenga, bairro do Gesso, em Luanda, serão apresentados amanhã, quinta-feira, 20, pelo Serviço Provincial de Investigação Criminal (SPIC) em coordenação com a Polícia Nacional.

Segundo uma fonte da Polícia Nacional, os suspeitos são seis, mas três continuam foragidos das autoridades.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior, intendente Hermenegildo de Brito, disse que os homens estão envolvidos no assassinato de Rodrigo Eduardo e serão apresentados à imprensa no pátio do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional.

"Estão três foragidos, e detivemos três, que amanhã irão ser apresentados à imprensa no pátio do CPL", garantiu, sublinhando que as investigações continuam no sentido de localizar e deter os outros três acusados envolvidos neste crime.

O responsável fez saber ainda que, na mesma altura, no pátio do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, será igualmente apresentado um cidadão de nacionalidade nigeriana envolvido no crime de homicídio voluntário por espancamento.

"A vítima foi uma bebé de oito meses de vida. O crime ocorreu no dia 6 deste mês, no distrito urbano do Palanca na rua A", disse.

A corporação apelou a todos os cidadãos a colaborarem com as autoridades policiais para que os restantes implicados sejam encontrados, julgados e condenados pelos crimes praticados.