Denúncia anónima despoletou a investigação do SIC sobre as reiais causas das mortes dos três irmãos que supostamente terão sido envenenados pelo padrasto, em Luanda.

Os corpos dos três irmãos (de 5, 11 e 13 anos), supostamente mortos por envenenamento pelo padrasto, no dia 6 de Julho, no município do Kilamba Kiaxi, bairro dos Rastas, vão ser exumados pelos Serviços de Investigação Criminal (SIC), por ordem da Justiça, com o propósito de se recolherem provas para se esclarecer as eventuais causas dos falecimentos dos meninos, soube o Novo Jornal de fonte do SIC-Luanda.

As exumações, de acordo com a fonte que não quis ser identificada, vão ocorrer ainda ao longo do mês em curso ou até, pelo menos, no arranque de Agosto, sendo que a família das vítimas vai acompanhar os médicos legistas e peritos do Laboratório Central de Criminalística (LCC).

Sobre o caso, o nosso interlocutor junto do SIC-Luanda relatou que, no passado dia 6 de Julho, cinco menores da mesma família passaram mal depois de ter comido bolos, vulgo «bolinho», cedidos pelo padrasto, dos quais três perderam a vida, sendo dois em casa, um a caminho para o hospital e outras duas crianças ficaram hospitalizadas no Hospital Materno-Infantil do Golf 1.

"A investigação criminal não acredita no teste do Hospital Materno-Infantil do Golf 1, que defende que Manuel Gabriel, de 5, Romeu Gabriel, 11, e Jorge Gabriel, de 13 anos, terão perdido as vidas, porque os seus corpos estavam em estado avançado de desnutrição e com paludismo encubado", disse a fonte. A mesma referiu, posteriormente, que se trata de um caso muito "misterioso".

