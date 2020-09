SINMEA garante ter provas de que Sílvio Dala não morreu de causas naturais e critica Bastonária por se desmarcar da manifestação que teve lugar hoje

O Sindicato Nacional dos Médicos de Angola (SINMEA) criticou hoje de forma veemente a Bastonária da Ordem dos Médicos por se ter desmarcado da manifestação organizada hoje para homenagear o médico Sílvio Dala, morto em circunstâncias envoltas em polémica no passado dia 01, em Luanda, e garantiu que, ao contrário do que diz a Polícia Nacional, as provas apontam para outro lado que não as causas naturais.