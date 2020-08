Site da Comissão de Carteira e Ética já está em funcionamento - Órgãos de comunicação social já foram contactados para enviarem a listagem dos jornalistas

A Comissão de Carteira e Ética (CCE), organismo de direito público com a competência de assegurar o funcionamento do sistema de acreditação dos jornalistas, já tem disponível o seu site para que os profissionais submetam os seus processos de inscrições via online.