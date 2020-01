A informação foi transmitida esta segunda-feira, 6, pelo director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior, sub-comissário Waldemar José, que admitiu a sobrelotação das 40 actuais cadeias existentes em todo país, com mais de 26.000 reclusos, quando têm uma capacidade para cerca de 21.000 reclusos.

"Estamos com metade da população reclusa em prisão preventiva, e na sua maioria estão em excesso de prisão preventiva", disse, lembrando que "se existir uma maior celeridade processual junto dos serviços de justiças, o número de presos condenados seria muito inferior".

Waldemar José disse ainda que o único ponto negativo que o Ministério do Interior registou por parte dos Serviços Prisionais, durante a quadra festiva, foi a fuga de seis detidos na província de Benguela.

"Registámos a fuga de seis indivíduos que se encontravam detidos em Benguela, não num estabelecimento penitenciário, mas em celas de uma unidade policial", revelou, destacando que a fuga ocorreu no momento em que se registava uma chuva intensa e houve uma falha no mecanismo de segurança, "tendo os elementos aproveitado para evadir-se da cadeia".