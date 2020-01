Subchefe da PN suspeito de matar congolês a tiro durante negócio de diamantes no Moxico

Um segundo subchefe da Polícia Nacional (PN) é o principal suspeito de ter matado a tiro um cidadão do Congo-Brazzaville de 45 anos e de ter ferido um outro, de 47, no bairro Vila Luso, arredores da cidade do Luena, província do Moxico, durante um negócio de diamantes, informou ao NJOnline fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC).