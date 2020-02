Ao NJOnline, o intendente Hermenegildo de Brito, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, disse que as forças policiais afectas ao Comando Municipal do Kilamba-Kiaxi, detiveram os quatro cidadãos nacionais em flagrante delito.

Segundo o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, os cidadãos foram encaminhados e julgados sumariamente, na passada quarta-feira, 19, pelo Tribunal Provincial de Luanda que os condenou à pena única de dois meses de prisão, cada, convertida em multa de 100 mil kwanzas mês. Os implicados vão ter de pagar ainda 15 mil kz de taxa de justiça.

De acordo com o intendente Hermenegildo de Brito, a detenção ocorreu no mercado do quintalão, no bairro dos Rastas, na entrada do Calemba-2, fruto de uma denúncia.

O oficial contou ainda que, para além dos de 250 quilos de carne de jiboia, foram ainda encontradas as mesmas quantidades de carne de Seixa e Macaco.

Perguntado qual era proveniência dos animais, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda disse que as forças policiais não conseguiram apurar. "Era muita carne e toda fresca", realçou.