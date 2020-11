Um agente da Polícia Nacional (PN), colocado no Comando Municipal do Negage, foi expulso da corporação e condenado a 18 anos de prisão efectiva, pelo Tribunal Provincial Uíge, por crime de homicídio voluntário contra o próprio pai.

O acto de expulsão ocorreu na sexta-feira, 27 e contou com a presença do Delegado do Ministério do Interior e comandante provincial da Polícia Nacional, comissário Monteiro Matias Francisco dos Santos, depois de o agente ter conhecido a "moldura penal", pelo tribunal, por crime de homicídio voluntário contra o seu pai.

O responsável pela PN na província do Uíge lamentou o incidente e aconselhou os efectivos a terem mais precaução e responsabilidade na tomada de decisões em certas situações, "não fazer justiça por mãos próprias, para um trabalho como o de polícia, precisa-se de homens conscientes e disciplinados para transmitir boa imagem à sociedade".

Após o acto de expulsão, o condenado foi conduzido pelos efectivos dos Serviços Prisionais (SP) para a comarca do Congo, na província do Uíge.

De recordar que este é o sexto caso, desde o início do ano, envolvendo agentes da Polícia Nacional que termina em expulsão da corporação na província do Uíge.