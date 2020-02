Vírus de Wuhan: Minsa controla mais de 31 mil passageiros no Aeroporto 4 de Fevereiro

Entre 23 de Janeiro e quinta-feira passada foram observados 31.032 passageiros pelos serviços de saúde de Angola nos pontos de entrada do aeroporto internacional 4 de Fevereiro, em Luanda no âmbito do plano de contingência do Ministério da Saúde (Minsa) sobre a situação do novo coronavírus, Covid-19, no país.