Zaire: Homem detido pela polícia por violar a nora de 16 anos, grávida de seis meses

A Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) detiveram um homem de 47 anos suspeito de ter violado a mulher do seu próprio filho, uma jovem de 16 anos que está grávida de seis meses. O crime aconteceu no município do Soyo, província do Zaire, disse ao NJOnline o porta-voz da corporação local, inspector-chefe Luís Bernardo.