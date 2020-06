Zaire: Motorista do INEMA usa ambulância como táxi disfarçando os passageiros de enfermeiros para enganar a polícia

Um motorista do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola (INEMA) de Mbanza Kongo, no Zaire, resolveu usar uma ambulância da instituição para com ela fazer serviço de táxi e, de forma a enganar as patrulhas da polícia na estrada, usava batas descartáveis para que os seus passageiros parecessem enfermeiros em serviço, mas acabou mal.