O Novo Jornal torna público, nesta edição, um esquema fraudulento, antipatriótico e com contornos de esquemas de grupos para lesar o Estado. A 9 de Dezembro de 2019, o Presidente da República, João Lourenço, criou a Comissão Interministerial encarregada de organizar as acções comemorativas dos 45 anos da Independência Nacional. Tudo isso ainda antes da Covid -19 e com o objectivo de se assinalar com nível, rigor, qualidade e organização a tão importante data. Os projectos, as ideias e as iniciativas são sempre exequíveis, praticáveis, aplicáveis e justas quando ainda estão no papel, sendo a fase mais delicada a da sua aplicação, quando o "piteú" está disponível para alimentar grupos "famintos" em se "deliciar" com fartura. Definem-se estratégias, articulam-se os esquemas e montam-se os grupos, para que o "bolo" alimente todos.