Abertas as candidaturas para a 2ª edição do Prémio de Literatura dstangola/Camões

As candidaturas para a 2ª edição do Prémio de Literatura dstangola/Camões, que vai distinguir obras em prosa, editadas em 2018 e 2019, estão abertas até 20 de Março. O galardão, no valor de 15 mil euros, será entregue em Luanda em data e hora a anunciar.