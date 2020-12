"Agarra Marimbondo", novo livro de Sérgio Piçarra, lançado amanhã

Sérgio Piçarra, o reconhecido cartoonista angolano e um dos vencedores da edição 2020 do Prémio franco-alemão dos Direitos Humanos e do Estado de Direito, deu à estampa mais um livro. "Agarra Marimbondo", que tem como personagem principal o conhecido "Mankiko, o imbumbável", vai ser lançado esta quinta-feira, às 17h30, no restaurante-bar Sete&Meio, na Rua Major Kanhangulo, Luanda.