A capital do País faz a festa de Carnaval na Nova Marginal com o desfile de 44 grupos que têm exibição marcada para os dias 22, 23 e 24 deste mês, no âmbito da 42ª edição do evento.

Com o título, na classe A, em posse do União Recreativo Kilamba, os grupos desta categoria, entre os quais o mais titulado do Entrudo de Luanda, União Mundo da Ilha, com 13 conquistas, vão bater-se não só pelos prémios mais também pelo prestígio.

A classe A, cujo desfile acontece na segunda-feira, 24, a partir das 17 horas, vai contar com a participação de 13 grupos.

Já na classe B, também de adultos, os 16 grupos têm, para além dos valores monetários em disputa, em mente a colocação entre os cinco primeiros classificados para a subida de escalão em 2021.

A classe infantil, cujo desfile abre, no sábado, 22, o Carnaval de Luanda, terá 15 colectivos. Nesta classe o Cassule Viveiro Njinga a Mbande é o detentor do título.

Carnaval Infantil e da Classe B com entradas gratuitas

A Comissão Provincial do Carnaval de Luanda anunciou, nesta quarta-feira, que os foliões terão acesso gratuito nas arquibancadas montadas na Nova Marginal nos dias dos desfiles dos grupos da classe infantil e de adultos (B).

De acordo com o seu responsável, Manuel Gonçalves, que falava à ANGOP sobre os preparativos do evento que começa neste sábado, 22, com o desfile dos grupos da classe infantil, pretende-se, com esta medida, chamar o público para a festa do Carnaval.

Para o efeito, a organização colocará à disposição do público cinco arquibancadas com capacidade total de 4.067 lugares.

Durante os dois dias em referência vão passar pela pista de aproximadamente 300 metros de cumprimento 15 grupos da classe infantil e 16 da categoria B (adultos).

Já na segunda-feira, 24, dia marcado para o desfile dos grupos da classe A, a organização está a estudar os valores a serem cobrados para o acesso às arquibancadas, que poderão variar entre os 1500 aos 2000 kwanzas.

Manuel Gonçalves reafirmou estarem criadas as condições materiais e técnicas para os desfiles.

