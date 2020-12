Ondjaki espera realizar «a céu aberto e com as devidas distâncias» conversa em torno das obras «O Incesto Real», «A Pele do Rosto» e «Deslembramento», além de possíveis sessões de autógrafos.

A Kacimbo, editora criada em Agosto pelo escritor angolano Ondjaki, prevê lançar, até ao final do ano, os seus dois primeiros livros, designadamente O Incesto Real (romance), da autoria do angolano Júlio de Almeida; e A Pele do Rosto (poesia), do autor moçambicano Francisco Guita Jr..

Em exclusivo ao Novo Jornal, Ondjaki, sem revelar datas concretas, avançou que o livro O Incesto Real deverá custar menos de 5.000 kwanzas e desvalorizou o facto de o autor do referido romance (Júlio de Almeida, mais conhecido por «comandante Juju) ser o seu pai.

"Sinto-me muito confortável, por duas razões: um porque o livro é bom e conheço a obra há já algum tempo. A segunda razão é muito simples, conheço bem o autor e não tenho complicações contratuais para publicá-lo", explicou o escritor, numa breve entrevista por e-mail, em que reforça que "não existe nepotismo quando uma editora particular toma uma decisão desta natureza".

Ondjaki não vê, igualmente, necessidade para explicar os motivos que levaram a sua editora a colocar entre os livros de estreia a obra de um autor estrangeiro, referindo que A Pele do Rosto, do moçambicano Francisco Guita Jr., sai pela Kacimbo "pela mesma razão que uma editora moçambicana ou namibiana deveria apostar num autor angolano". A Pele do Rosto (poesia) é o resultado de uma co-edição entre a Kacimbo e a editora moçambicana Ethale.

Kiela já marca passos

Em Agosto deste ano, quando anunciou a criação da editora Kacimbo, Ondjaki revelou, igualmente, a criação da Kiela, uma livraria que funciona no bairro luandense do Alvalade e disponibiliza o site www.livrariakiela.com para a aquisição das obras.

É na Kiela, aliás, onde está à venda, desde o passado 29 de Novembro, o último romance de Ondjaki, intitulado Deslembramento, obra ambientada em Luanda tendo a guerra civil angolana como uma espécie de «pano do fundo».