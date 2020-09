Segunda parte de «Santana» terá cenas com recriação da figura de JLo. Produção fará o mundo "ver Hollywood em Angola", assegura realizador, em exclusivo ao NJ.

O realizador Maradona Dias dos Santos já está a trabalhar no guião da segunda parte de Santana, filme que estreou a 28 de Agosto na Netflix, inaugurando, assim, a presença de produções angolanas naquela plataforma de streaming.

"A segunda parte não vai ser uma produção de um ou dois milhões de dólares. Vai ser uma coisa muito grande, muito ambiciosa. O Presidente João Lourenço também vai entrar no filme", revelou Maradona Dias dos Santos, em exclusivo ao Novo Jornal, antes de explicar que a recriação da figura do Chefe de Estado vai envolver cenas "muito bem trabalhadas" que farão o mundo "ver Hollywood em Angola".

"As pessoas vão ter de saber que o génio está a funcionar", reforça.

As declarações de Maradona dos Santos ao Novo Jornal surgem menos de uma semana depois de Santana ter «entrado a matar» na Netflix: a 29 de Agosto, um dia depois da estreia, ocupava a primeira posição da lista dos filmes mais vistos na plataforma. Aliás, até ao fecho desta edição, noite de quarta-feira, 2 de Setembro, a película angolana ainda era a mais vista na plataforma de streaming.

Por isso, Maradona dos Santos aproveita as páginas do NJ para encorajar os angolanos e não só a continuarem a visualizar o filme, levando-o a permanecer no top 10 por mais algumas semanas, para que a Netflix tome a iniciativa de convidar o realizador angolano a fazer um novo filme totalmente custeado pela própria plataforma.

De Luanda, onde nasceu há 38 anos, Maradona Dias dos Santos não revela o valor exacto arrecadado com a chegada do seu filme à plataforma de streaming, mas adianta, em exclusivo ao NJ, que se trata de um valor a rondar "os seis dígitos", numa referência codificada a milhares de dólares.

