O Instituto Angolano do Cinema e do Audiovisual (IACA) tem abertas, até ao mês de Maio, as candidaturas à primeira edição de um festival de cinema de smartphones e tablets designado BUBACURTA - Angola Mobile Festival .

Organizado sob o lema "Bumba a tua curta no buba" - frase com expressões do calão que, em português corrente, quer dizer "Faz a tua curta-metragem no telefone" -, o festival é dedicado a curtas-metragens de obras cinematográficas e audiovisuais produzidas em território angolano tendo como recurso exclusivo smartphones e/ou tablets.

Com este festival, cuja cerimónia de anúncio do vencedor está marcada para a segunda quinzena de Agosto, em Luanda, o IACA pretende "incentivar a produção de obras que contribuam para aumentar o interesse público", assim como "valorizar e difundir curtas-metragens nacionais e novos criadores", além de "despertar no público-alvo, particularmente os mais novos, o gosto pela criação cinematográfica e audio- visual".

Entre os objectivos do festival consta igualmente a necessidade de "reconhecer e premiar a relevância artística de conteúdos produzidos com baixo custo", bem como "estimular a liberdade de criação no domínio da produção cinematográfica e audiovisual".

As regras do concurso

Com excepção da cerimónia de encerra- mento, o BUBACURTA - Angola Mobile Festival não prevê qualquer concentração física. Antes mesmo da agudização da pandemia da Covid-19, que obrigou o Governo a proibir eventos com mais de 50 pessoas, a organização já havia anunciado que se trata de um festival on-line, desde a inscrição até à votação. O concurso está aberto a projectos de animação, documentário e ficção, mas cada participante deve concorrer com apenas uma obra.

Por conseguinte, para formalizarem a candidatura, os interessados devem aceder ao site www.iacaconcurso.com, onde também poderão encontrar a ficha de inscrição e o regulamento do festival, que estabelece, entre outros, que "só serão admitidos a concurso as obras cuja duração se situem entre um e seis minutos, incluindo genérico e ficha técnica final".

Embora não coloque qualquer restrição sobre a marca, o modelo e/ou sistema operacional dos dispositivos móveis, o regulamento determina que os vídeos a serem submetidos a concurso sejam "obrigatoriamente gravados com dispositivos móveis genericamente designados por smartphone ou tablet".

Sobre os requisitos dos vídeos, o regulamento permite a utilização de equipamento adicional (tripé, luz e lentes) e efeitos especiais, desde que estes últimos "não ultra- passem 30% da duração total do vídeo".

Por outro lado, o regulamento proíbe a participação de funcionários do IACA no concurso, o envio de imagens captadas por meios que não sejam smartphone ou tablet, bem como a entrega de qualquer material (vídeo) protegido por direitos autorais. Na lista de proibições, disponível integralmente em www.iacaconcur- so.com, consta ainda o envio de obras cujos conteúdos violem os direitos, liberdades e garantias inscritos na Constituição e/ou se venham a revelar plagiados, após minuciosa análise do júri, que será designado pela direcção do IACA para a classificação final das cinco melhores obras entre as 20 mais votadas pelo público.

Repetindo apenas o que consta do regulamento - que diz que "o júri será constituído por cinco personalidades de reconhecido mérito no domínio do cinema e audiovisual"-, o director-geral do IACA revelou, em breve entrevista telefónica ao Novo Jornal, que a identidade do júri só deverá ser divulgada após a conclusão do festival, com vista a minimizar os riscos de manipulação ou suspeições de manipulação de resultados.

Afonso António, que está atento à evolução da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, não colocou de parte a possibilidade de o calendário do festival vir a ser alterado em função das medidas que forem sendo decretadas no quadro do combate à propagação da doença. Sobre os prémios, o responsável adiantou que a prioridade será a formação, pelo que já se está a negociar com as instituições de ensino (médio e superior) para que os cinco primeiros classificados beneficiem de uma bolsa de estudo na área de cinema e/ou audiovisual. "O valor e o tipo de prémio vai variar conforme a disponibilidade dos patrocinadores, que ainda não nos responderam", revelou Afonso António, recusando-se (para já) a adiantar outros detalhes.

Admitindo apenas ficheiros com formato mp4 e qualidade de vídeo HD, o BUBA- CURTA - Angola Mobile Festival terá uma cerimónia de encerramento onde, para além da exibição das curtas-metragens finalistas, serão anunciados os vencedores, procedendo-se à entrega dos prémios aos respectivos laureados, bem como os certificados de participação aos 20 concorrentes mais votados. O acto está previsto para a segunda quinzena de Agosto.