Padrinhos lamentam «fracasso» das 7 Maravilhas Naturais de Angola

Dentro de oito dias, assinalam-se os seis anos da eleição das 7 Maravilhas Naturais de Angola. Foi a 2 de Maio de 2014 que as Quedas de Kalandula (na província de Malanje), Floresta de Maiombe (Cabinda), Lagoa do Carumbo (Lunda-Norte), Grutas do Nzenzo (Uíge), Morro do Moco (Huambo), Quedas do Rio Chiumbe (Lunda-Sul) e Fenda da Tundavala (Huíla) lideraram a preferência do público entre as 27 «maravilhas» seleccionadas pela National 7 Wonders, a empresa organizadora do concurso.