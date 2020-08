"Morreu esta esta manhã em Luanda, na Clínica Girassol. Recebemos a triste notícia proveniente da família, e nós, sector da cultura, estamos já a preparar- nos para possíveis apoios necessários", disse visivelmente consternado o director nacional da cultura.

Carlos Burity brilhou nos palcos nacionais e internacionais com várias canções, entre elas "Paxi Iami", "Nzumbidié papawe" e "Canção Nostalgia".

Esta é uma semana trágica para a cultura angolana. Na madrugada de segunda-feira morreu também uma das figuras maiores da música angolana e africana de expressão portuguesa, Waldemar Bastos.

Biografia

Carlos Fernandes Burity Gaspar nasceu em Luanda, no dia 14 de Novembro de 1952, e viveu parte da adolescência no Moxico onde integra, em 1968, a formação pop-rock "Cinco mais um", com Catarino Bárber e José Agostinho, o último do Duo "Missosso, com Filipe Mukenga.

Em 1974 grava, com o Grupo Semba, uma selecção de músicos angolanos que ficou na história da Música Popular Angolana, o seu primeiro single, que inclui os temas "Ixi Iami" e "Recado". Neste mesmo ano divide o palco com David Zé e Artur Nunes, num grande espectáculo realizado na Cidadela Desportiva de Luanda, promovido pelo empresário Palma Fernandes e Ambrósio de Lemos (ALPEGA).

O single "Inveja" e "Memória de Nelito" surge no mercado em 1975, enquanto o disco "Especulador", um tema de pendor satírico que marca a entrada de Carlos Burity no universo da música de intervenção, e a canção "Desaparecimento de Moreno", gravada com o agrupamento os Kiezos, surgem em 1976.

Em 1983, Burity junta-se ao "Canto Livre de Angola", um projecto do cantor brasileiro Martinho da Vila e do empresário Fernando Faro, que levou ao Brasil nomes como Filipe Mukenga, André Mingas, Dina Santos, Pedrito, Elias dia Kimuezo, Rebita do Mestre Geraldo, Mamukueno e Joy Artur, acompanhados pelo agrupamento Semba Tropical, e participa, integrado no mesmo projecto, na gravação do LP "Semba Tropical in London", interpretando, com assinalável, sucesso, os temas "Mon"ami" e "Tona kaxi".

O álbum "Carolina" surge em 1991, com os temas "Uabite Boba", Maria "Alukaze", "Narciso" (de Mamukueno), "Carolina", "Monami", "Adeus" (Filipe Zau) e Kilundo (Filipe Mukenga).

Em 1994 surge com "Angolaritmo ", que aparece sob a forma de CD em 1994, pela editora VIDISCO, com o título "Ilha de Luanda".

Carlos Burity tem ainda no mercado os álbuns "Wanga", "Ginginda", "Massemba", "Zuela o Kidi" e "Paxi Iami".