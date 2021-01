Artur de Almeida e Silva é um dos candidatos que subscreveram o seu nome para candidatura ao Comité-Executivo da CAF. Queixas feitas por Norberto de Castro junto da FIFA poderão ser os motivos da inviabilização da sua entrada no núcleo que rege o futebol no continente berço.

O Comité de Governança da Confederação Africana de Futebol (CAF), reunido no dia 7 de Janeiro do corrente ano, colocou pendente a candidatura de três nomes para o Comité-Executivo do organismo que rege a modalidade no continente. Da lista consta Artur de Almeida e Silva, vencedor das eleições de 14 de Novembro da FAF. A interrupção pode ter como motivo as queixas feitas à FIFA por Norberto de Castro, apurou o Novo Jornal.

Segundo a nota da CAF, apesar de terem sido consideradas admitidas, as candidaturas de Mamadou Antonio Souaré (Guiné), Seidou Mbombo Njoya (Camarões) e de Artur de Almeida e Silva (Angola) a membros do Comité-Executivo requerem verificações adicionais.

"As três candidaturas foram consideradas admissíveis. A comissão considerou necessárias mais verificações antes de uma decisão final. Para o efeito, será organizada no Cairo uma audição com estes candidatos, a 28 de Janeiro de 2021", atesta o documento consultado por este jornal.

A CAF elegerá para um mandato de quatro anos o sucessor do Sr. Ahmad Ahmad na 43.ª Assembleia-Geral Ordinária Electiva, marcada para 12 de Março de 2021, em Rabat (Marrocos).

