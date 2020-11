O extremo-poste angolano Sílvio de Sousa foi, recentemente, notificado para comparecer no próximo dia 17 de Dezembro para a primeira audiência no Tribunal Distrital do Condado de Douglas, Estados Unidos da América, onde será formalmente acusado de agressão grave, sobre um incidente que aconteceu na véspera de ano novo, avançou à imprensa norte-americano.

Em Janeiro do corrente ano, o jogador, de 22 anos e 2,06 metros, envolveu-se numa briga na parte exterior de um bar, avança o site LJ World, citado pelo Jornal de Angola. " O atleta pode ser acusado de agressão grave, crime de nível cinco ou de gravidade média", conforme mostram os autos on-line.

O documento de acusação apresentado alega Sílvio de Sousa "de forma ilegal", criminosa e imprudente causa (d) grandes lesões corporais ou desfiguração de outra pessoa." O suposto incidente foi relatado à polícia de Lawrence como uma agressão às 2h36 de 1 de Janeiro no bloco 1100 de Massachusetts, mostram os registros do departamento".

A 16 de Outubro, num tweet, Sílvio de Sousa anunciou que estava a deixar a formação dos Kansas por "questões pessoais".

