Depois da fase conturbada da campanha eleitoral, culminada consequentemente com a exclusão do empresário Norberto de Castro, o "candidato do povo", quatro figuras do desporto doméstico vão, neste sábado, 14, a votos que irão eleger o novo "patrão" da Federação Angolana de Futebol (FAF), para o quadriénio 2020 - 2024, num dia em que os Palancas Negras defrontam, no estádio dos Mártires, a sua congénere da RDC, em partida a contar para o apuramento ao CAN de 2022.

Depois de tanta insistência, que até se sentiu obrigado a queixar-se ao Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) e à FIFA, Norberto de Castro não tinha sido, até ao fecho desta edição, autorizado a entrar na "marcha" da corrida eleitoral.

Segundo a comissão eleitoral da FAF, Norberto não pode concorrer às eleições deste sábado, pelo facto de fazer parte da direcção que agora cessa funções e, por outra, o candidato excluído tinha pedido demissão das funções de vice-presidente, cargo a que tinha sido eleito em 2016.

Nando Jordão, Tony Estraga, José Alberto Macaia e o cessante Artur de Almeida e Silva, após contacto com a população votante, individualmente acreditam que podem derrubar um dos três adversários e tornar-se no próximo presidente da FAF para o ciclo olímpico.

Em entrevista de balanço ao NJ, Nando Jordão, líder da lista A, considera-se homem do futebol, alertando que fez um trabalho considerável junto da população votante, isto desde o início da campanha eleitoral, o que foi benéfico porque viu a realidade em que vivem as associações desportivas, clubes e associações de classe.

Apesar dos ataques de que foi alvo durante a fase da campanha, Artur de Almeida e Silva diz-se optimista que irá conseguir o segundo mandato: "Temos tudo para fazer o segundo mandato. O nosso programa é de continuidade. Estamos a pedir que os associados acreditem em nós. Isso irá possibilitar o fim do trabalho que começámos por executar em 2017", perspectiva o candidato da mudança.

