Depois de alguns órgãos de informação terem sondado Djalma Campos no 1.º de Agosto e no Petro de Luanda, em exclusivo ao Novo Jornal, o médio negou estar em contacto com os clubes angolanos, pelo que o seu futuro está seguro na Europa.

"Desconheço qualquer ligação minha com o Petro ou 1.º de Agosto. Terminei recentemente o meu vínculo contratual com o Alanyaspor, isto aconteceu duas semanas antes do término, mas tive de antecipar, porque estou em fase de recuperação de uma lesão", avançou o médio em conversa via Whatsapp com o NJ.

O internacional angolano de 33 anos diz ser prematura a sua vinda ao país em representação a um clube local. "Sem desrespeito às equipas das quais tenho muita admiração e orgulho, é prematuro jogar em Angola. Não se diz nunca, mas, por agora, não me foi formalizado um convite, como não sei se aceitaria já".

"Há muitos convites a nível da Europa que me estão a ser feitos, mas, neste momento, só estou a pensar na minha recuperação, que pode levar um mês. Quando tudo estiver bem encaminhado, da mesma forma que eu anunciei a minha desvinculação ao Alanyaspor, não serei ingrato com os meus seguidores, farei questão de anunciar o meu futuro", rematou.

