Com golo do brasileiro Tony, aos 78 minutos do jogo, o Petro de Luanda garantiu o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões africana de futebol ao vencer, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, o Nkana FC da Zâmbia, por 1-0, em jogo da segunda mão, depois de ter empatado 1 - 1 na Zâmbia, no joga da primeira mão.

O Nkana FC da Zâmbia entrou no jogo decidido a reverter o empate caseiro e dominou toda a primeira parte do jogo, obrigando os "tricolores" a jogar na defensiva.

No segundo tempo o Petro entrou decidido no jogo e foi ao minuto 78 que o avançado Tony, que saiu do banco, fez o golo de cabeça, num livre cruzado pelo capitão Job, garantindo assim a passagem para a outra fase da Liga dos Campeões africana.

Quem não teve a mesma sorte foi o 1º de Agosto, que na terça-feira, 05, perdeu em casa, ou seja, no estádio 11 de Novembro, com os Kaizer Chiefs, da África do Sul e ficou eliminado da competição.

No jogo da primeira mão, na África do Sul, os "militares" empataram a zero, mas perdeu no jogo da segunda mão em Luanda por 1 - 0.

Ainda na terça-feira, o FC Bravos do Maquis, do Moxico, representante angolano na taça da Confederação Africana de Futebol (CAF), perdeu em Kinshasa, por 1-2, diante do Motema Pembe da República Democrática do Congo (RDC) e ficou eliminado da prova.

De recordar que o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões africana, onde estará o Petro de Luanda, realiza-se esta sexta-feira, dia 8.