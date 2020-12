Apesar da redução na proposta do OGE 2021, futebol, basquetebol e andebol continuam entre as modalidades que mais dinheiro recebem para os projectos. Massificadores afirmam não receber as verbas vindas do Estado, mantendo-se dependentes de si próprios.

De acordo com a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021, futebol, basquetebol e andebol continuam no leque das modalidades "privilegiadas" pelo Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD), com receitas avaliadas em 150 milhões de kwanzas, ao contrário dos 10 milhões destinados a cada uma das outras classes para a massificação desportiva.

Destes 150 milhões de kwanzas, a FAF, a FAB e a FAAND, segundo dados apurados pelo Novo Jornal, caso não haja cortes durante as discussões no Parlamento, poderão gerir 50 milhões cada para a massificação das modalidades que lhes dizem respeito.

Das 29 modalidades desportivas em projecto de massificação, que se encontram na agenda do MINJUD, só as três vão consumir 150 milhões de kwanzas, enquanto as 26 restantes terão 260 milhões, sendo 10 milhões para cada.

