Fontes do Ministério da Juventude e Desportos garantiram ao NJ que estão à espera que o Ministério das Finanças disponibilize os mil milhões de kwanzas cabimentados no OGE para a reabilitação do maior palco futebolístico da actualidade em Angola.

De acordo com o Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020, o Governo angolano prevê gastar mil milhões de kwanzas para a reabilitação do estádio 11 de Novembro, 11 anos depois da inauguração do "gigante" localizado na Camama, com capacidade para 50 mil lugares.

Uma fonte do Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) garantiu ao Novo Jornal que, em finais de 2019, um grupo de técnicos esteve no local, onde os mesmos fizeram o levantamento do trabalho de reabilitação que será feito no estádio, cuja construção custou mais de 227 milhões de kwanzas aos cofres do Estado angolano, num período de 16 meses.

Inspirado na arquitectónica da planta da Welwitschia Mirabilis, fontes do Ministério da Juventude e Desportos garantiram ao NJ que estão à espera que o Ministério das Finanças disponibilize os mil milhões de kwanzas cabimentados no OGE para a reabilitação do maior palco futebolístico da actualidade em Angola.

"Estamos à espera que coloquem à nossa disposição os valores prometidos no OGE para a reabilitação do 11 de Novembro. Há muita coisa por fazer lá", confidenciou a fonte, sem detalhar de forma específica o tipo de obras que serão feitas.