Esta empresa, com presença em quatro países africanos, Gâmbia, República Democrática do Congo, Serra Leoa e Uganda, conta com 12 milhões de clientes, no continente, passando agora a estar num mercado com um potencial de mais de 20 milhões de clientes, que vai disputar com a Unitel e com a Movicel.

De acordo com o calendário da própria empresa, as suas operações em Angola deverão ter início no final do ano de 2021.

Como o Novo Jornal noticiou em Julho de 2020, a Africell Global Holding Ltd, foi a única empresa que formalizou a candidatura ao concurso público para atribuição da licença e tornou-se a quarta operadora de telecomunicações em Angola.

O Governo, através do grupo de trabalho interministerial, "considerando as observações levantadas pela comissão de avaliação no relatório de adjudicação", informou que "a candidatura da empresa Africell Global Holding Ltd era a vencedora do concurso público para a atribuição do 4.º Título Global Unificado (TGU) para prestação de serviço público de comunicações electrónicas".

No comunicado, os ministérios das Finanças e das Telecomunicações, Tecnologias e Informação e Comunicação Social, declaram que a atribuição a um novo operador do Título Global Unificado para Prestação de Serviço Público de Comunicações Electrónicas "vai trazer maior concorrência ao sector das telecomunicações angolano, melhorar a qualidade dos produtos, serviços e preços, trazendo assim contributos relevantes para o crescimento económico e para a melhoria do bem-estar dos cidadãos".

A Africell foi a única empresa que formalizou a candidatura, tendo sido convidada pelo Governo a apresentar uma proposta para a atribuição da licença.

Em Março, o Grupo de Trabalho Interministerial - constituído pelos ministros das Finanças, das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e da Economia e Planeamento - fez saber que três empresas requereram peças do concurso (a MTN da África do Sul, a Africell Holding SAL do Líbano e o BAI Investimentos de Angola), mas só a libanesa formalizou a candidatura.

"A Comissão de Avaliação, após ter procedido ao exame formal dos Documentos de Candidatura submetidos pela candidata Africell Holding SAL, deliberou por unanimidade a sua qualificação e que a entidade fosse convidada pela Entidade Pública Contratante para apresentar a sua proposta", referia o comunicado citado pela Angop.

Na fase preparatória do concurso, foi efectuada uma análise e identificação de operadores de telecomunicações com potencial de participação no concurso, tendo sido identificadas 12 entidades com operações estabelecidas em África, Ásia, Europa e Médio Oriente, com destaque para a Africell, Bharti Airtel, Maroc Telecom, MTN, Telkom South Africa, Orange e Vodafone.

Estas entidades foram convidadas a participar nas sessões de promoção e apresentação do concurso, realizadas no Dubai (Emirados Árabes Unidos), em Joanesburgo e Pretória (África do Sul) e em Luanda (Angola).

A Africell é uma operadora internacional, com 18 anos de actividade no sector das Telecomunicações, disponibilizando serviços móveis, de Internet, televisão por subscrição e "mobile money" (dinheiro digital) a mais de 12 milhões de clientes.