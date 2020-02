A rota Windhoek-Luanda já foi a mais rentável da companhia aérea da Namíbia mas agora a realidade alterou-se radicalmente e a Air Namibia viu-se obrigada a suspender a ligação entre as capitais dos dois países, disse aos jornalistas Xavier Masule, o CEO interino da empresa estatal namibiana.

Citado pelo THe Namibian, Masule explicou que a rota entre a capital do país e Luanda, no passado recente, foi a mais rentável da empresa, mas essa realidade alterou-se a ponto de se tornar impossível mantê-la.

A interrupção desta rota pela Air Namibia vai ser efectivada já no Domingo, 09.

Recorde-se que entre Junho e Outubro de 2019, a companhia suspendeu os seus voos nesta rota em resultado das dificuldades financeiras da empresa que a impossibilitou de cumprir com os compromissos assumidos com as oficinas da SAA, onde é feita a manutenção dos seus aviões, tendo a Air Namibia ficada sem aviões para manter todas as rotas e a de Luanda foi uma das vítimas.

"Esta rota está a provocar perdas de montante tão elevado que somos obrigados a suspendê-la por ser insustentável e não há perspectivas de uma mudança razoável da situação no futuro próximo", disse Xavier Musule.

As razões, segundo avançou ainda o porta-voz da empresa, Twakulilwa Kayofa, remontam ao momento em que a economia angolana "começou a mostrar a sua fragilidade" com o subsequente declínio na procura desta rota por parte dos passageiros de ambos os países.

Esta rota foi criada em 1992, pouco depois da independência da Namíbia, a 20 de Março de 1990, que estava sob controlo da África do Sul, tendo começado com dois voos semanais que evoluíram para sete entre 2014 e 2015, o período áureo desta rota.

A rota Windhoek-Luanda foi, segundo dados da companhia namibiana, a mais rentável pelo menos entre 2000 e 2015.

A partir de Domingo, os passageiros com passagens compradas na Air Namibia vão poder continuar a viajar nos aviões da TAAG graças ao acordo existente entre as duas companhias aéreas.

A Air Namibia está a atravessar uma grave crise financeira e a sua manutenção em actividade está neste momento a ser analisada pelo Governo namibiano.