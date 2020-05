O Banco Nacional de Angola (BNA) informou em comunicado que os bancos comerciais angolanos compraram 222,6 milhões de dólares norte-americanos às companhias petrolíferas que operam no país durante o mês de Abril, o que corresponde a uma diminuição de 37,2 milhões quando comparado com o mês de Março.

Os 222,6 milhões de dólares adquiridos directamente pelos bancos às petrolíferas foram, segundo a nota insetida no site oficial do BNA na segunda-feira, resultado de 76 aquisições a uma taxa cambial média de 582,5 kwanzas por cada dólar.

A aquisição directa de moeda norte-americana às petrolíferas, sem intermediação do BNA, foi tornada possível no início do ano pelo Instrutivo Nº 02/2020 que permite aos bancos comerciais a Compra de Divisas ao Sector de Petróleo e Gás.

Em Março o sector da banca comercial adquiriu às empresas que operam na área do petróleo e do gás 259,8 milhões USD e em Fevereiro esse montante chegou aos 279,6 milhões,, ligeiramente acima do concretizado em Janeiro, que foi de 277,7 milhões USD.