O Banco Nacional de Angola (BNA) vai realizar, nos próximos dias, um inquérito sobre a capacidade financeira e a defesa do consumidor bancário, no âmbito do Projecto de Desenvolvimento do Sistema Financeiro 2018-2022, com vista a aferir o nível de literacia financeira da população, aspectos relacionados com o acesso aos produtos e serviços financeiros e respectiva oferta pelas instituições bancárias e não bancárias.

A informação foi avançada esta semana no site oficial do banco central que comunica que o inquérito será realizado em parceria com o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF) e com o Banco Mundial (BM).

"Pretende-se que o referido inquérito venha a servir como ferramenta-chave para o diagnóstico da situação da literacia financeira da população angolana, com potencial para orientar as instituições angolanas, incluindo o BNA e demais reguladores do sector financeiro, na definição de modelos e metas quantificáveis passíveis de serem alcançadas, que contribuirão para a criação de uma base de dados a nível do sistema financeiro", esclarece o BNA.

O objectivo é que este inquérito contribua para a criação de uma base de dados a nível do sistema financeiro, com informação sobre indicadores de acesso ao sistema financeiro, sobre o grau de informação dos produtos e serviços financeiros (literacia financeira).

Para o BNA este inquérito servirá também para estabelecer alguns mecanismos de defesa do consumidor bancário.