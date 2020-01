Desde o início do ano que as operações cambiais estão sujeitas a regras menos rígidas e sem a exigência de apresentação de documentos de prova para a necessidade das divisas junto dos bancos comerciais, mas pelo menos 30 destas operações mereceram reclamações junto do Banco Nacional de Angola (BNA) por parte dos clientes.

O governador do BNA, José de Lima Massano, explicou aos jornalistas, após reunião do Comité de Política Monetária (CPM) na segunda-feira, que as 30 reclamações referem-se essencialmente a dificuldades na movimentação de contas em moeda estrangeira.

"Estamos a receber algumas reclamações devido a dificuldades em movimentar contas em moeda estrangeira, mas não em grande número", notou Lima Massano, referindo-se ao período em que as novas regras estão em vigor, desde 02 de Janeiro, indicando que todas as situações foram, até agora, corrigidas pelos serviços de supervisão do BNA.

Recorde-se que as novas regras compreendem ainda a possibilidade de realização de operações cambiais sem documentos anexos, como, por exemplo, comprovativos de deslocações ao estrangeiro, num total de 120 mil USD por ano.