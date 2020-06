O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo presidente do Conselho de Administração do banco público angolano, António André Lopes, que disse, em conferência de imprensa, que as medidas fazem parte do plano de reestruturação que pretende tornar a instituição financeira mais sustentável.

O processo de redimensionamento do BPC, que conta actualmente com 4.820 trabalhadores e prevê um pacote indemnizatório de 18 mil milhões de kwanzas, contempla também reformas "e até mesmo reformas antecipadas", estando a ser estudados mecanismos para incentivar que trabalhadores próximos da reforma possam aderir de acordo com o que prevê a lei do trabalho, acrescido de um prémio para apoiar a integração dos trabalhadores na vida económica, disse o PCA do banco.

O responsável informou que, para além desta medida, o banco, a viver uma crise crónica de liquidez, definiu uma recapitalização avaliada em 748,3 mil milhões de kwanzas, no período de 2020 a 2022.

Segundo André Lopes, o resultado líquido da instituição financeira atingiu um valor negativo de 404,7 mil milhões de kwanzas até Dezembro de 2019, em consequência de resultados desajustados da sua operacionalização ao longo dos últimos quatros anos.

Para este ano, no quadro do Plano de Recapitalização e Reestruturação, o Ministério das Finanças disponibilizou já 163,7 mil milhões de kwanzas em títulos, enquanto o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) vai disponibilizar, nos próximos dias, 396 mil milhões, sendo 15 mil milhões em numerário e o restante em títulos.

Dentro destes esforços, afirmou, foi materializada, na terça-feira última, outra medida, concretizado com a cedência de 80% do crédito malparado do BPC à Recredit, avaliado em 951 mil milhões de kwanzas, por 57,1 mil milhões de kwanzas.

Durante a conferência de imprensa, o presidente do Conselho de Administração do BPC falou também do reforço do sistema de segurança e informação que permitiu inviabilizar, na totalidade, o roubo do 434 milhões de kwanzas, em Abril último, informando que 133 milhões deste montante não chegaram a sair do banco.

Do valor transferido pelos autores da fraude, já identificados, 165 milhões foram bloqueados nos bancos onde foram encaminhados.