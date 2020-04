O Governo aprovou o adiamento, por um mês, do prazo limite de pagamento do Imposto Industrial por parte das empresas do grupo B e A, previstas por lei até ao dia 30 de Abril e final de Maio, respectivamente, informou aos jornalistas a Comissão Económica do Conselho de Ministro numa conferência de imprensa.

Assim sendo, o pagamento do Imposto Industrial das empresas do grupo B, a ser pago à Administração Geral Tributária (AGT), foi alargado para o dia 29 de Maio de 2020, enquanto para as empresas da classe A o período foi prorrogado para o dia 30 de Junho, avançou o ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos.

A medida, segundo explicou Sérgio Santos, serve para aliviar as contas das empresas, tendo em conta o impacto negativo que a pandemia da Covid-19 tem causado aos grupos empresariais.

De acordo com o Sérgio Santos, o impacto da pandemia sobre as empresas tem uma incidência de redução significativa nos seus rendimentos; por isso mesmo, "as tesourarias das empresas vão enfrentar dificuldades.

"Para permitir aliviar essa obrigação fiscal, o Executivo vai permitir o alargamento do prazo do pagamento do Imposto Industrial para as empresas do grupo B e A".

Uma outra medida fiscal tomada pelo Executivo no âmbito da Covid-19 está associada ao não-pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) por um período de 12 meses na importação de bens de capital e matérias-primas para a produção em Angola de 54 produtos da cesta básica.

