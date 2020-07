A medida consta do Plano de Abastecimento de Fertilizantes para o Ano Agrícola 2020/2021, em resposta ao impacto económico e financeiro da covid-19 sobre as empresas, as famílias e o sector informal da economia que foi aprovado esta segunda-feira pela Comissão Económica do Conselho de Ministros.

Neste âmbito, o executivo criou uma linha de financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a compra de fertilizantes, tendo sido aprovadas pelo Comité de Créditos do Banco de Desenvolvimento Angola sete propostas que irão beneficiar de um financiamento de 40 milhões de dólares para aquisição de 75 mil toneladas de fertilizantes que deverão entrar no País entre Agosto e Setembro.