O Ministério das Finanças determinou o resgate antecipado de Obrigações do Tesouro emitidas a favor do Banco de Comércio e Indústria (BCI), no valor global de 26,5 mil milhões de kwanzas.

As Obrigações do Tesouro tinham sido emitidas no princípio do ano, em três decretos distintos, para capitalizar o BCI.

No documento agora publicado em Diário da República, lê-se que, ouvido o Banco Nacional de Angola, a ministra das Finanças determina que as Obrigações do Tesouro são reembolsadas por meio da emissão de Obrigações do Tesouro em montante correspondente ao valor facial global.

Num outro decreto presidencial, o mesmo ministério determina o resgate antecipado de Obrigações do Tesouro, emitidas a favor do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário (FADA), com vista à sua capitalização.

O valor global das Obrigações do Tesouro a favor do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário é de 7, 5 mil milhões de kwanzas.