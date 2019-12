O Jornal económico Expansão organiza esta sexta-feira, 13, o III Fórum Telecom, que vai debater "O Futuro do Sector das Telecomunicações: Privatizações e Redes Móveis", entre as 08:30 e as 13:00, no Hotel de Convenções de Talatona (HCTA), em Luanda.

João Armando, director do Jornal Expansão, explicou ao NJOnline que o fórum vai reunir especialistas num debate sobre o futuro das telecomunicações no País, numa altura em que se prevê uma profunda alteração no sector, deixando o Estado de ter uma posição dominante no mercado.

A questão da titularidade futura das infra-estruturas, como as antenas, o desenvolvimento de novos operadores de internet e o alargamento para quatro das redes móveis disponíveis no País vão marcar este fórum onde será também discutido "o papel dos agentes reguladores e o quadro legislativo aplicável, tendo em conta que este sector está também ligado a questões de segurança do Estado".

Para João Armando este fórum reveste-se de grande importância pois, pela primeira vez estes profissionais vão estar todos juntos depois de ter sido publicado o decreto que prevê as privatizações no sector "como parte da estratégia do Governo para acabar com o monopólio dos interesses económicos representados por Isabel dos Santos e do General Dino nas comunicações móveis, que tinham a maioria do capital das duas empresas que operam no nosso mercado, Unitel e Movicel".

O director do semanário Expansão lembrou que o Estado, subconcessionou, em Novembro, a empresa pública Angola Telecom à empresa Angorascom Telecomunicações, S.A, do empresário egípcio Naguib Sawiris, dono da Orascom Telecom Media Technology Holding, o sétimo homem mais rico de África, de acordo com o ranking Forbes 2019.

O ministro das Telecomunicações, José Carvalho da Rocha, fará o discurso de abertura, a que se segue um painel onde constarão os temas "As Privatizações das Empresas do Sector", por Diogo de Sousa, da KPMG, e "O Futuro da Rede Móvel em Angola", por Pedro Mendes de Carvalho, do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação.

Segue-se uma mesa redonda moderada pelo director do Expansão onde será discutido "O Futuro do Sector das Telecomunicações: Privatizações e Redes Móveis" por António Nunes, PCE da Angola Cables, Adilson dos Santos, PCA da Angola Telecom, Miguel Geraldes, CEO da UNITEL, Diogo de Carvalho, PCA da INFRASAT, Francisco Ferreira, director geral da TVCabo Angola.