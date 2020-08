"Numa altura em que a economia angolana e o mercado das telecomunicações atravessam condições económicas particularmente adversas, parece-me contraproducente e irresponsável permitir que um clima de conflito permanente e de politização sistemática dos administradores se instale no conselho de administração da empresa, fruto das relações entre acionistas", lê-se num comunicado enviado pela filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos.

A engenheira, que fala em "honra e o orgulho de ter construído uma das primeiras redes de telecomunicações em Angola e de ter participado no desenvolvimento desta empresa", diz que "este órgão da empresa deve ser ocupado por pessoas dedicadas e com um espírito de equipa, comprometidas com o trabalho rigoroso e produtivo, no interesse da empresa e dos seus colaboradores e clientes".

"Nos anos em que liderei a Unitel ou participei activamente na sua gestão, crescemos e realizámos um investimento de mais de USD 5 mil milhões na rede, equipamento e formação profissional, recorrendo inteiramente a receitas próprias e empréstimos bancários privados e sem qualquer apoio de fundos governamentais ou públicos", refere Isabel dos santos no comunicado.

A empresária, que foi presidente da empresa de telecomunicações até 2019, diz que continuará a apoiar a Unitel, contribuindo para o sucesso e desenvolvimento futuro da empresa, criada em 1999.

"Em nome do futuro de Angola, eu e as empresas que dirijo estaremos sempre ao lado do progresso, da economia e da criação de empregos e oportunidades para jovens angolanos".