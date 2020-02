Luanda Leaks: Futuro da Efacec em dúvida com saída de Isabel dos Santos

A saída anunciada de Isabel dos Santos do capital social da Efacec Power Solutions, a maior unidade industrial portuguesa na área da energia, mobilidade e engenharia, colocou um sério problema à administração e aos trabalhadores que já pediram a intervenção do Governo português quando tarda a surgir um interessado em ficar com os seus 67,5% do capital social da empresa.