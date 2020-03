O despacho assinado por João Lourenço, datado de 18 de Março, aponta a necessidade de se recorrer a financiamento externo para a cobertura dos encargos orçamentais no exercício económico de 2020.

O documento autoriza a ministra das Finanças, Vera Daves, a aprovar "e assinar a carta-mandato com as instituições financeiras seleccionadas para integrarem o Programa Global de Médio Prazo para a emissão de eurobonds, bem como toda a documentação relacionada com o mesmo, em representação de Angola.

No mesmo despacho é aprovado o Acordo de Financiamento Ponte, no valor de 500 milhões USD, a celebrar entre Angola e uma das instituições financeiras que participa na emissão de eurobonds.